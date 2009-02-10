НБУ ввів тимчасову адміністрацію в банку «Київ»

Правління Національного банку України (НБУ) ввело тимчасову адміністрацію в АКБ «Київ» (Київ).

Про це УНІАН повідомили в Нацбанку України. При цьому детальнішої інформації в НБУ не надали.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 лютого, Київська міська державна адміністрація поставила перед АКБ «Київ» вимогу переказати комунальному підприємству «Головний інформаційно-обчислювальний центр» кошти, сплачені киянами за комунальні послуги через філіали банку.

За даними прес-служби столичної міськдержадміністрації, станом на 9 лютого 13 тис. 662 жителі сплатили рахунки за житлово-комунальні послуги на загальну суму 3 млн. 548 тис. 393,57 грн., але банк не переказав Києву ці гроші.

Довідка УНІАН. АКБ «Київ» створено в 1993 році. Активи банку на 1 січня 2009 р. склали 4 млрд. 887 млн. 415 тис. грн., зобов`язання – 4 млрд. 297 млн. 142 тис. грн., власний капітал – 590,273 грн.

Статутний капітал банку в 2008 році збільшився на 25% – до 225 млн. грн.

Банк «Київ» у 2008 році збільшив чистий прибуток більш ніж у 1,5 рази – до 36 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 січня 2009 року основними акціонерами АКБ «Київ» були: голова правління банку Микола МАРЧЕНКО, пряма участь – 29,2917%, опосередкована – 17,4641%; Віктор МАРЧЕНКО, пряма участь – 17,4641%, опосередкована – 29,2917%; ВАТ «Київпроект», пряма участь – 14,9225%, опосередкована – 4,9444%; ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп», пряма участь – 4,9444%, опосередкована – 14,9225%.