Ющенко і Янукович домовилися створювати коаліцію

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ вони домовились працювати над створенням широкої коаліції.домовилисяЯк передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив журналістам після завершення зустрічі з Президентом України.

«Домовились до того, що будемо працювати над створенням широкої коаліції», - зокрема сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, для цього є політична воля і Президента України, і прем’єр-міністра, «і ми вважаємо, що це – наша спільна мета – застабілізувати політичну ситуацію, у нас іншого шляху немає – це в національних інтересах нашої держави», - додав прем’єр.

При цьому, коментуючи позицію «Нашої України», яка наполягає на відкликанні своїх міністрів з уряду, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «коли є національні інтереси, коли є вища мета, політики повинні шукати компроміси».

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

5 жовтня блок «Наша Україна» рекомендував своїм міністрам на найближчому засіданні уряду подати у відставку.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров’я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім’ї, молоді та спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).