В Одесі центри обслуговування сподіваються відновити прийом документів на закордонні паспорти після травневих свят

У зв'язку зі слідчими діями СБУ у багатьох центрах паспортного сервісу призупинили прийом документів на оформлення закордонних паспортів. В одеському підрозділі сподіваються, що вдасться відновити роботу після свят. Про це з посиланням на джерело в паспортному сервісі повідомляє місцевий портал 048.ua.

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"Така ситуація по всій країні вже три тижні, заборонили Київ і Харків, усрешта в процесі очікування", - розповіла виданню співробітник сервісу.

За її словами, обіцяють відновити роботу паспортного сервісу після травневих свят.

Як повідомлялося, сайт державного підприємства "Документ", яке займається виготовленням та видачею паспортів, перестав працювати 6 квітня.