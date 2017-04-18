У Києві відновили роботу три центри з видачі закордонних паспортів та ID-карток

У Києві відновили роботу три центри для оформлення закордонних паспортів та ID-карток.

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Про це йдеться в інформаційному повідомленні, яке з'являється при заході на сайт державного підприємства «Документ».

«Три центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» в м. Київ відновили роботу в повному обсязі, як з оформлення, так і видачі закордонних паспортів та ID-карток. Очікуємо вас за адресами: бул. Т. Шевченка, 27; пр. М. Бажана, 1-Е; Документ-сервіс «Готово», пл. Л. Українки, 1», - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що решта центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс» працюють в режимі видачі біометричних закордонних паспортів та ID-карток через підрозділи міграційної служби.

«Якщо Ви отримали SMS про готовність документів та не маєте змоги зачекати з отриманням паспорта, ви маєте можливість отримати його в територіальних підрозділах ДМС. За попереднім погодженням необхідно звернутись за телефоном центру», - радять громадянам у «Документі».

Також необхідно обрати центр, де громадянам зручніше забрати документи. «Переконайтесь, що на сайті обрано центр, де ви подавали документи, у кожного центра свій телефон», - йдеться у повідомленні.

«Центри здійснюють оформлення усіх видів страхування, довідки про несудимість, апостелювання документів з можливістю перекладу. З технічних причин прийом документів на оформлення біометричного закордонного паспорта та ID-карток тимчасово призупинено до відновлення роботи каналів зв’язку. Працівники підприємства роблять все можливе для відновлення повноцінної роботи центрів. Про початок прийому буде сповіщено на сайті. Також ми повідомимо вас особисто про відновлення прийому в разі, якщо ви залишите свій e-mail у формі нижче», - зауважують у «Документі».

Як повідомляв УНІАН, у ДП «Документ» сподіваються найближчим часом вирішити організаційні та технічні питання і цього тижня відновити видачу українцям біометричних закордонних паспортів.

Прес-секретар держпідприємства Володимир Поліщук пояснив збої в роботі з видачі закордонних паспортів технічними проблемами, пов’язаними зі слідчими діями Служби безпеки України, які вона здійснює щодо одного з операторів зв’язку, з яким співпрацює ДП «Документ».

6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.