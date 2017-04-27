Біля Міжнародного виставкового центру до "Євробачення" відкрили новий сквер (фото)

Після капітального ремонту біля Міжнародного виставкового центру, що на Броварському проспекті, відкрито оновлений сквер, який створено в рамках підготовки до пісенного конкурсу «Євробачення».

Як передає прес-служба КМДА, участь у його відкритті взяв заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Роботи з капітального ремонту тривали місяць. У сквері висаджено 105 дерев і 70 кущів, сформовано живу огорожу, встановлено 25 лав і 25 урн, змонтовано напівавтоматичний полив для догляду за зеленими насадженнями», – повідомив Петро Пантелеєв.

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Він також наголосив, що під час ремонту у сквері влаштовано 3600 кв. м газону, 40 кв. м металевої огорожі та 775 кв. м фемового покриття.

«Створено новий арт-об’єкт – хамелеон, сформований із металевого каркасу, який зроблений із соснових шишок, обплетений гіллям ялівця», – сказав він.

У рамках підготовки до «Євробачення» в столиці на опорах освітлення встановлено тисячу підвісних термочаш для ампельних квітів – рослин зі спадаючими пагонами, і вже розпочато роботу з їхнього висадження.

«На облаштування парку витрачено 1,5 млн грн, у тому числі й на озеленення. Варто зазначити, що цього року «Київзеленбуд» планує висадити 113 тисяч дерев і кущів. Упродовж весни в столиці вже висадили 15 тисяч зелених насаджень», – зазначив Петро Пантелеєв.