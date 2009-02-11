Завтра через відсутність тепла припинять заняття в школах Євпаторії

З четверга, 12 лютого, в Євпаторії буде припинено роботу більшості шкіл і дитячих дошкільних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться в повідомленні Управління освіти Євпаторії, текст якого розміщено на офіційному сайті міста.

У повідомленні уточнюється, що роботу продовжать тільки школи №1 і №5 і дитсадки №8 і №20.

Припинити роботу шкіл і дитячих садів вирішено за постановою головного санітарного лікаря міста у зв`язку з припиненням подачі тепла котельними Євпаторійського філіалу орендного підприємства «Кримтеплокомуненерго».

Як повідомляв УНІАН, з 10 лютого більшість котельних Євпаторії через борги відключено від газу. Городяни за січень заплатили за тепло всього на 49%.

Населення Євпаторії становить більш як 100 тис. осіб.