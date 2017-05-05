Російська зірка Comedy Woman про заборону в'їзду до України: не обговорюю
16:59, 05 травня 2017Суспільство
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У СБУ пояснили, що дії Варнави суперечать інтересам забезпечення безпеки України.
Варнава не хоче коментувати заборону в'їзду / фото instagram Варнави
Служба безпеки України заборонила учасниці російського комедійного шоу Comedy Woman Катерині Варнаві в'їжджати в Україну. Тепер телеведуча протягом п'яти років не має права приїжджати в країну.
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"Не обговорюю", — відповіла Варнава по телефону Nation News на прохання прокоментувати ситуацію.
Як повідомляв УНІАН раніше, російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон у Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.
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