Російській зірці Comedy Woman Варнаві заборонили в'їзд в Україну на 5 років

СБУ заборонила в’їзд в Україну російській телеведучій, учасниці "Comedy Woman" Катерині Варнаві, пише «Обозрєватєль» з посиланням на відповідь СБУ на запит агентства.

Комедіантці українські правоохоронці заборонили в’їзд до України на 5 років.

"На ваш запит щодо К. Варнави повідомляємо наступне. СБУ в березні цього року було прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну зазначеній у запиті персони терміном на 5 років у зв'язку з тим, що її дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України", - пояснили в спецслужбі.

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Видання також повідомляє, що у мережі є відео, на якому учасниці Comedy Woman співають пісню про Путіна під час концерту у 2016 році в окупованому Криму. Однак, попри це 30 березня у Києві відбувся концерт Comedy Woman.

Як повідомляв УНІАН раніше, російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон у Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.