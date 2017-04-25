Невдала конотопська гастроль

Народний депутат з фракції «Опозиційний блок» Нестор Шуфрич вирішив «окультурити» вітчизняний парламент темою гнаних з України співачок. Представник законодавчої гілки влади запропонував колегам перейнятися долею російської співачки Лоліти Мілявської, яку, за рішенням Служби безпеки України, виставили з України.

Шуфрич вважає, що Верховна Рада має звернутися до СБУ щодо скасування заборони в’їзду на три роки цій громадянці Російської Федерації. Заборони, яку співачка отримала не просто так, а через порушення українського законодавства. Співачці, яка вже погрожує забути через недопуск на територію України українську мову. Цікаво, що мова взагалі згадалася якраз після «зняття з потягу».

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Втім, це не перший виступ Шуфрича на захист російських співачок, які шастають по українському Криму, називаючи його російським, і славлять Путіна, який вміє так нахабно красти чужі території. У березні поточного року депутат українського парламенту весь спереживався за долю іншої артистки з Росії – Юлії Самойлової, якій СБУ також заборонила в'їзд на територію України терміном на три роки за концерти в окупованому Криму.

До речі, днями прес-служба цієї співачки оприлюднила інформацію, що Самойлова планує «заспівати 2-3 пісні» на День перемоги у… Севастополі.

Натомість, Нестор Шуфрич переконаний, що Самойлову треба пустити на конкурс, «беручи до уваги таки природні риси українського народу, як великодушність та гостинність». Ба більше, на його думку, це буде «правильний та природний крок у стосунках українського та російського народів».

Тобто, в країні війна з Росією, нею ж анексовано Крим і окуповано частину Донбасу, а депутат цієї воюючої країни, у якій тисячі хлопців привозять додому в трунах, у якій десятки тисяч поранених і сотні тисяч внутрішніх біженців, пропонує нам бути великодушнішими і продовжити брататися з ворогом. Привіт, СБУ!

Служба безпеки має виконувати свою роботу. Рішення про заборону в’їзду артистів, які забруднилися в політиці, правильні. І чиїсь роздуми про те, що воювати з творчими людьми, то остання справа, не проходять. Ці «творчі люди» - такі самі російські солдати, як і ті, яких «немає» на українських землях. Росія воює проти України не без підтримки так званої російської інтелігенції. Можливо, без цієї підтримки, Путін багато з того, що робить, не зробив би.

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Особисто Лоліта зробила свій вибір давно і він був не на користь України. Невже співачка, коли стала на барикади з Путіним, думала про свою доньку, яку залишила в Україні? Думала про те, що її донька може опинитися в Києві під обстрілами, якщо у Путіна, завдяки таким, як Лоліта, з’явиться бажання піти війною далі в Україну? Певне – ні.

Втім, кулі не розбирають, де чиї діти. Тому зараз на Донбасі гинуть і діти тих, хто голосив про любов до Росії. Гинуть від зброї російського виробництва, якою стріляють російські військові, що «заблукали» в українських степах.

Наостанок, для хлопців, які знімали Лоліту з потяга: не переймайтеся погрозами. Не всяка погроза – порча. Та й не всі жінки, що бувають в Конотопі, є саме конотопськими відьмами.

Надія Пришляк