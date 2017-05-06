Поліцейські на Донеччині у дні пам’яті посилять перевірки на блокпостах і вокзалах

У Донецькій області 8-9 травня на вулиці міст та селищ регіону вийде 550 нарядів поліцейських, з яких 335 піших та 28 автопатрулів, а також 46 груп швидкого реагування. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції Донецької області.

Крім того, у Слов’янську, Краматорську та Маріуполі працюватимуть екіпажі патрульних.

"Аби запобігти будь-якій дестабілізації ситуації, попередити провезення нелегальної зброї, в зоні АТО посилено контроль на блокпостах, автошляхах, залізничних вокзалах та автостанціях", - поінформували у поліції.

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Також у ці максимальну увагу правоохоронці приділятимуть меморіальним комплексам та пам’ятним місцям. Цими днями у регіоні заплановано 79 заходів у 45 населених пунктах. На кожному з них будуть присутні співробітники поліції – всього майже 660 правоохоронців, йдеться у повідомленні.