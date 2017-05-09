Сутички в Дніпрі: 15 осіб затримано, 14 – травмовані (фото, відео)

У Дніпрі до відділень поліції доставлено 15 осіб, яких перевіряють на причетність до сутичок під час масових заходів.

Читайте такожЗатримання, сутички та димові шашки: у столиці пройшов марш "Безсмертний полк" (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, внаслідок конфлікту за медичною допомогою звернулося 6 поліцейських та 8 учасників масових заходів.

Нагадаємо, 9 травня в м. Дніпро відбулися масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час проходження колони між представниками Соціалістичної партії та активістами виникла сутичка. Причиною стало використання політичної символіки – стягів. Активісти вимагали прибрати стяги із колони. Окрім цього, під час проходження колони «Опозиційного блоку» виник ще один конфлікт.

Читайте такожВ Одесі гаряче: сталося кілька сутичок між проукраїнськими активістами та "куликовцями" (фоторепортаж, відео)

У поліції зазначили, що в пунктах попереднього огляду, що дислоковані в місці проведення біля Монументу Слави, поліцейські вилучили 4 пістолети – 3 травматичних та 1 газовий, 4 ножі, газовий балончик, шило, цвях, пилочку для нігтів та інші предмети. Юнака, який намагався пронести газовий балончик «Терен-4», було доставлено до відділення поліції для з’ясування обставин.

За фактом хуліганських дій у Соборному відділенні поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).