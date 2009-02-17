Світові ціни на нафту знизилися
01:02, 17 лютого 2009Суспільство
1592 0
У Нью-Йорку торгів не було
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 16 лютого на Лондонській нафтовій біржі знизилися.
Офіційна ціна нафтових ф`ючерсів найближчого місяця поставки:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,28 (-1,53) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - торги не проводилися через святкування в США Дня президентів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter