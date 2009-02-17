Світові ціни на нафту знизилися

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 16 лютого на Лондонській нафтовій біржі знизилися.

Офіційна ціна нафтових ф`ючерсів найближчого місяця поставки:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,28 (-1,53) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - торги не проводилися через святкування в США Дня президентів.