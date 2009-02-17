Світові ціни на нафту знизилися

01:02, 17 лютого 2009
Суспільство
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У Нью-Йорку торгів не було

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 16 лютого на  Лондонській нафтовій біржі знизилися.

Офіційна ціна нафтових ф`ючерсів найближчого місяця поставки:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,28 (-1,53) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - торги не проводилися через святкування в США Дня президентів.

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