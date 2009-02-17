Стратегічні корисні копалини становитимуть держтаємницю в Білорусі

Уряд Білорусі постановою №149 від 4 лютого 2009 року затвердив перелік стратегічних корисних копалини, відомості про ресурси, балансові запаси та обсяги видобутку яких становлять державну таємницю.

Про це УНІАН повідомили в Раді міністрів Білорусі.

Секретними оголошені відомості про ресурси, балансові запаси та обсяги видобутку алмазів, берилію, золота, літію, ніобію, паладію, платини, руд рідкоземельних елементів, срібла, танталу, урану, цирконію.

Крім того, визначено перелік рідкоземельних елементів, відомості про виробництво, закупівлю, переробку і зберігання яких становлять державну таємницю Білорусі. Перелік включає гадоліній, гольмій, диспрозій, європій, ітербій, лантан, лютецій, неодим, празеодим, прометій, самарію, тербій, тулій, церій та ербій.

Постанова білоруського уряд набуває чинності з 1 січня 2009 року.

Довідка УНІАН. У Білорусі розвідано близько 30 видів мінеральної сировини (понад 4000 родовищ і покладів корисних копалини). У надрах країни виявлені значні ресурси бурого вугілля, горючих сланців, сапропелів, залізняку, рідкісних металів і високомінералізованих расолів. Є передумови для відкриття промислово значущих родовищ фосфоритів, графіту, пірофіліту, кольорових і благородних металів, алмазів та інших корисних копалини.

Білорусь знаходиться на третьому місці в світі за запасами калійних солей (понад 10% світових запасів). Крім того, Білорусь має в своєму розпорядженні практично необмежені запаси кам`яної солі.

Щороку Білорусь видобуває на власних родовищах 1,8 млн. тонн нафти. У країні відкрито 70 родовищ нафти і ще 40 знаходиться в розробці. За оцінками фахівців, розвідані промислові запаси білоруської нафти вистачить на 35 років.

У Білорусі розвідано понад 9 тисяч родовищ торфу, його видобуток для потреб енергетики і сільського господарства здійснюється на 46 родовищах. Останнім часом щорічні обсяги видобутку торфу стабілізувалися на рівні 2-3 млн. тонн. Геологічні запаси торфу оцінюються в 4,1 млрд. тонн, запас для промислової розробки - 1,5 млрд. тонн.

На території Білорусі відкриті родовища бурого вугілля, яке може бути використане як сировина для виробництва рідких і газоподібних висококалорійних енергоносіїв. Потенційне джерело енергії — горючі сланці. Вивчається також можливість використання теплової енергії, що знаходиться в термальних підземних водах, температура яких сягає +40- 90 градусів.

Білорусь видобуває та експортує щебінь, цемент, вапно, крейду, пісок, глину, доломіт та інші види будівельної сировини. Триває підготовка власної залізорудної бази для металургійного виробництва.

Існуюча світова система критеріїв регіонального прогнозування родовищ алмазів дала змогу виділити на території Білорусі ряд перспективних районів для пошуків корінних родовищ алмазів. Ці райони займають близько 40 відсотків площі країни.