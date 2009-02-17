Рішення Тимошенко про мораторій на підвищення податків є необхідним

Народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає рішення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про введення мораторію на підвищення податків для малого та середнього бізнесу реальним і необхідним антикризовим заходом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, на думку депутата, податкова допомога і державна підтримка в умовах економічної кризи мають бути адресовані передусім малому і середньому бізнесу, домогосподарствам та національним інфраструктурним проектам.

Крім підтримки мораторію на підвищення податків, повідомили у прес-службі, О.ФЕЛЬДМАН має намір найближчим часом подати законопроект, який на час подолання кризи дозволить спростити процедуру внесення змін, спрямованих на зниження податків.

Депутат вважає, що в умовах кризи необхідно мати дві ключові можливості – оперативно реагувати на ситуацію і знижувати податки.

На його думку, чинне законодавство не дозволяє вирішувати антикризові завдання, тому що обмежує внесення змін терміном не пізніше, ніж 6 місяців до початку нового бюджетного року.

До того ж, вважає О.ФЕЛЬДМАН, пропоновані зміни мають бути офіційно опубліковані до 15 серпня, якщо йдеться про норми, введення яких планується наступного року. В результаті, вважає депутат, без внесення змін до порядку уряд не зможе надати своєчасну податкову допомогу бізнесу.