Під час травневих свят прикордонники не пустили до України більше 200 росіян

Під час травневих свят прикордонники відмовили в пропуску через державний кордон України майже 220 громадянам Російської Федерації. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що в період з 28 квітня по 9 травня прикордонниками було оформлено близько 2,7 млн осіб та майже 600 тис. транспортних засобів.

«Також під час свят було реалізовано більше 100 спрацювань бази Інтерполу, виконано понад 800 доручень уповноважених державних органів та через різні причини відмовлено в пропуску через державний кордон майже 220 громадянам Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

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За даними відомства, в цей період співробітниками Держприкордонслужби затримано майже 1 тисячу осіб за незаконний перетин державного кордону, з яких 27 – нелегальні мігранти. Крім того, під час незаконного переміщення через кордон виявлено 25 одиниць зброї, 19 одиниць боєприпасів, у 20 випадках припинено переміщення наркотичних та психотропних речовин, а також припинено незаконне переміщення товарів та вантажів на загальну суму понад 3 млн грн.

Також сказано, що під час травневих свят співробітниками Держприкордонслужби оформлено 982 членів команд учасників міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» та 87 учасників Чемпіонату світу з мотокросу.

Як повідомляв УНІАН, деяких містах України 9 травня відбулися сутички: постраждали 8 поліцейських, затримано близько 50 осіб. Локальні зіткнення відбулися в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві.