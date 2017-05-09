День перемоги в Україні: у МВС розповіли, в яких містах сталися сутички

В Україні в заходах з нагоди перемоги в Другій Світовій війні взяли участь 50 тисяч осіб, у чотирьох містах спостерігались локальні сутички.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам в Києві повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

За його словами, для охорони громадського порядку задіяно 30 тис. правоохоронців.

"У цілому по Україні акції проходять у штатному режимі, є локальні сутички в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві, але ситуація керована, поліція і Нацгвардія свої функції виконують", - сказав Яровий.