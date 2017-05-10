В Одесі та Херсоні прикордонники викрили банду, яка нелегально переправляла моряків в окупований Крим

Прикордонники в Одесі та Херсоні викрити злочинну діяльність організованої групи осіб, яка протягом двох років займалася незаконним переправленням моряків через державний кордон України. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Переправлення моряків правопорушники здійснювали через закриті пункти пропуску на тимчасово окуповані території півострову Крим.

« 9 травня, за місцем діяльності вказаної групи осіб, у Одесі та Херсоні, були проведені обшуки. Також були проведені оперативні заходи і за місцем проживання організатора та двох виконавців», - зазначили у Держприкордонслужбі.

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В результаті обшуків правоохоронці вилучили документи та предмети, що підтверджують протиправну діяльність - печатки, штампи, кліше, у тому числі російських підприємств, фальшиві перепустки, а також грошові кошти.

Загалом організатори каналу незаконно переправили через тимчасово закриті пункти пропуску державного кордону майже 100 жителів Одеської та Херсонської областей.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення учасникам організованої групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

За вчинення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дев’яти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.