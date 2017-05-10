На сцені Євробачення-2017 пройшла репетиція другого півфіналу (фоторепортаж)

На сцені Євробачення-2017 пройшла репетиція другого півфіналу.

11 травня о 22:00 відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017, який в цьому році проходить в Києві. 10 кращих з 18 учасників другого півфіналу отримають право вийти на головну сцену Євробачення 13 травня.

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За прогнозами букмекерів, найбільше шансів потрапити у фінал серед учасників другого півфіналу мають Болгарія, Румунія і Нідерланди.

Раніше стала відома перша десятка фіналістів Євробачення-2017.