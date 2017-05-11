Євробачення-2017 в Києві: іноземці поділилися враженнями від конкурсу та міста

Низькі ціни на алкоголь, непогана якість життя й позитивні місцеві жителі — ось чим запам'ятається Київ іноземцям, які прибули в Україну під час Євробачення.

"Нам все подобається", - в унісон стверджують іспанці - 44-річний інженер Маріо Гарсіа та 41-річний хімік Хуан Ібаньєз, відповідаючи на запитання журналістів "Нового времени" про враження від проведення пісенного конкурсу в столиці України.

"Євробачення - чудова можливість подивитися не тільки шоу, але і нову країну. Адже я навряд чи поїхав би у відпустку в Україну", - чесно зізнається Гарсія. Проте додає: Київ його приємно здивував. Тут, мовляв, відкриті і доброзичливі люди, а також низькі, порівняно з країнами ЄС, ціни. Гарсіа та Ібаньєз знають, що на сході країни йде війна, але їх це не зупинило.

"Київ - це великий сюрприз. Квартира нормальна, таксі дешеве, атмосфера чудова", - не приховує своїх позитивних емоцій італієць Доменіко.

Три турки - Семі, Мустафа та Ахмет - дізналися про конкурс вже тут, на Хрещатику. До цього вони тиждень обживали Київ й тепер захоплюються українською традиційною їжею. Також вони з гордістю розповідають, як провели тур місцевими нічними клубами. Загалом Київ здався цим жителям Анкари спокійнішим від турецьких міст. І тут дешевший алкоголь.

Читайте такожСеред перших фіналістів Євробачення-2017 провели жеребкування (відео)

У фан-зоні НВ зустрів й іспанця Гонцало Переза. Він блогер, зараз подорожує навколо світу і випадково опинився в Києві під час пісенного конкурсу. "Він (Київ - Ред.) дійсно дуже хороший. Я міг би тут пожити якийсь час",— запевняє іспанець. Перед поїздкою в Україну він чув про війну, але був здивований, що на вулицях Києва спецназівців з автоматами набагато менше, ніж, наприклад, у Франції.

Група польських туристів з Кракова детально розповідає журналістам, що для них поїздка в Україну — це два в одному, адже Євробачення та відпустка надали їм можливість побачити на власні очі місця подій, за якими вони спостерігали по телевізору три роки тому. "Для нас було дуже важливо побачити Майдан",- каже 33-річний Адам, викладач історії в школі.

Журналісти зазначають, що іноземці налаштовані на позитив і не звертають уваги на проблеми, які хвилюють українців у зв'язку з Євробаченням. А тим часом за лаштунками киплять неабиякі українські пристрасті. Скандал з торішньою переможницею Джамалою: її не пустили на червону доріжку конкурсу. Скандал з ведучим Андрієм Джеджулою: йому заплатили нечуваний гонорар у 2,5 млн грн за один день роботи. Скандал з аркою Дружби народів: на честь девізу конкурсу Celebrate Diversity (Святкуй різноманітність) столична влада почала її заклеювати різнокольоровими смужками, немов міжнародний ЛГБТ-символ. Але не доклеїли, тому що збунтувалися патріоти.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".