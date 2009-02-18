Мін’юст підтвердив: банк може без суду і слідства відібрати квартиру

Вчора Міністерство юстиції повідомило, що банки мають повне право вилучати у клієнтів заставні квартири при невиконанні умов іпотечного договору. Відбирати квартири банки мають намір при тривалих простроченнях з платежів – понад 90 днів, але поки не готові робити це активно – кредитній установі вигідніше провести реструктуризацію боргу. Втім, рішення банку забрати квартиру в обхід суду можна оскаржити, кажуть юристи.

Комерсант-Україна нагадує, що раніше примусове стягнення предмету іпотеки (або застави) було можливе тільки на підставі рішення суду. Тепер Мін’юст , посилаючись на зміни до закону "Про іпотеку", внесені 14 січня законом "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва", роз`яснив: застереження про задоволення вимог, яке міститься в іпотечному договорі, прирівняно за правовими наслідками до окремого договору між боржником і банком про задоволення вимог банку.

Це дозволяє кредитним установам вилучати у позичальників заставні квартири при порушенні ними умов договору без рішення суду. "Раніше Мін’юст був на стороні позичальників, хоча банки могли вилучати застави за правом підпису нотаріуса. Тепер банки зможуть вилучати в позасудовому порядку", - пояснив партнер юридичної фірми "Лавринович і партнери", Максим Лавринович.

Банкіри кажуть, що причини для вилучення застави в різних банках різні, але головна – прострочення платежів по кредиту. "Причинами вилучення застави є невиплати, прострочення по кредиту впродовж тривалого терміну і погіршення фінансового стану позичальника. Якщо позичальник не може або не хоче повертати кредит, банк робить все можливе, щоб вилучити заставу", - сказав заступник голови правління Укрсиббанку Тарас Кириченко.