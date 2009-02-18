Ситуація у проблемних банках: банкомати не працюють, ліміти на виплати...

Про події в банках, в яких діє тимчасова адміністрація, а так само про ситуацію з поверненнями депозитів інформує "Дело"

Банк «Надра»

Банкомати «Надра» як і раніше не працюють. Відсотки за внесками можна отримати тільки у порядку живої черги у відділенні банку. У касах встановлені ліміти — 200 гривень на депозитну (зелену) картку і до тисячі гривень на решту всіх типів карт. Сума сплачених по безготівкових платежах товарів в магазинах обмежена 150 гривнями на добу.

Банк «Київ»

Ліміти на зняття готівки в банкоматі і в касі банку складають 500 гривень на добу. У банку не відповіли, коли ж ця сума переглядатиметься, проте запропонували розплачуватися картами в магазині — сума сплаченого за безготівковим платежем товару не обмежена.

Укрпромбанк

У відділеннях банку продовжують видавати відсотки за депозитами з добовим лімітом — тисяча гривень. Депозити, термін яких закінчився, продовжуються на півроку. Максимальні ставки за такими внесками — 21% річних в гривні і 13,5% в доларах.

«Національний кредит» Якщо у понеділок забрати відсотки за депозитом було неможливо, то вже вчора у відділеннях банку з`явилися гроші. Банк почав виплачувати відсотки з обмеженням 300 гривень на день. Цей ліміт встановлений як на зняття грошей з банкомату, так і на отримання їх у касі банку.

Західінкомбанк

«Готівки в банкоматах і касах відділень банку немає», — чесно зізнаються в колл-центрі Західінкомбанку. Проте обіцяють, що відновлять видачу відсотків за депозитами наступного тижня.

«Причорномор`я» Банк не проводить виплат ані депозитів, у яких закінчився термін, ані відсотків за внесками. Проте в колл-центрі банку пообіцяли, що вже у п`ятницю можуть відбутися зміни в кращу сторону.

Промінвестбанк В ПІБі, як і раніше, видають еквівалент 200 доларів. До кінця лютого, коли буде знята тимчасова адміністрація, в банку планують переглянути денні ліміти у бік збільшення.