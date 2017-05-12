Помер кримінальний авторитет Одеси Саша "Ангел" – ЗМІ

Помер кримінальний авторитет Одеси, 62-річний Олександр Ангерт, якого в місті знали як Саша Ангел.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила екс-старший слідчий з особливо важливих справ ГПУ (2003-2010 рр.) Галина Климович.

"Помер Ангерт - людина, що забрала добрий десяток років мого професійного життя. Про мертвих - або добре, або нічого, тому промовчу", - написала вона, коментуючи новину.

За інформацією місцевого видання "Откат", Ангерт помер від онкологічного захворювання.

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Олександр Ангерт 1955 р. н., в 1979 році був засуджений за умисне вбивство – з цього почалася його кримінальна кар'єра. Після 10 років в'язниці він вийшов на свободу і почав "співпраця" з кримінальними "акулами" Одеси – Валерієм Томалем і Віктором Куливаром (Карабас).

Пізніше він став діловим партнером відомого російського підприємця, нинішнього тестя Романа Абрамовича Олександра Жукова. Відомо, що останній заробляв, перекачуючи через Одеський порт російську нафту, а також торгуючи зброєю. Останні роки Ангерт жив у Лондоні.