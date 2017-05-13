Порошенко вирішив не відвідувати фінал Євробачення

Президент України Петро Порошенко вирішив не відвідувати фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» через обстріл Авдіївки, внаслідок якого загинули мирні жителі. Про це він повідомив у Facebook.

«ПП: Євробачення дуже важлива для України подія. Ми планували разом з Мариною бути присутніми на фіналі конкурсу та запросили наших воїнів і людей з інвалідністю вболівати за Україну разом.

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Однак через обстріл Авдіївки і загибель мирних мешканців я прийняв рішення скасувати перебування на фіналі Євробачення», - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 19.00 під час артилерійського обстрілу житлових кварталів Авдіївки російсько-окупаційними військами четверо цивільних місцевих мешканців загинули та один отримав тяжке поранення.