Порошенко вирішив не відвідувати фінал Євробачення

23:25, 13 травня 2017
Суспільство
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Порошенко змінив своє рішення через загибель мирних жителів Авдіївки.

Порошенко назвав Євробачення дуже важливою для України подією / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко вирішив не відвідувати фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» через обстріл Авдіївки, внаслідок якого загинули мирні жителі. Про це він повідомив у Facebook.

«ПП: Євробачення дуже важлива для України подія. Ми планували разом з Мариною бути присутніми на фіналі конкурсу та запросили наших воїнів і людей з інвалідністю вболівати за Україну разом.

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Однак через обстріл Авдіївки і загибель мирних мешканців я прийняв рішення скасувати перебування на фіналі Євробачення», - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 19.00 під час артилерійського обстрілу житлових кварталів Авдіївки російсько-окупаційними військами четверо цивільних місцевих мешканців загинули та один отримав тяжке поранення.

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Теги: #Порошенко#Євробачення в Україні