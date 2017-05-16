У Джамали прокоментували можливий штраф або ув'язнення Седюка (відео)
Пранкеру загрожує штраф або строк до п'яти років ув'язнення.
Дніпровський суд столиці відпустив Седюка під особисте зобов'язання. Затримали його під час фіналу Євробачення, відразу після того, як Седюк виліз на сцену, де співала Джамала і приспустив штани, показавши мільйонам глядачів у прямому ефірі свою п'яту точку.
Пранкеру загрожує штраф або строк до п'яти років ув'язнення.
Представник Джамали вважає це занадто суворим покаранням.
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Як повідомляв УНІАН, під час виступу Джамали пранкер Віталій Седюк вибіг на сцену і оголив сідниці. Цю витівку показали в прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала і забрала Седюка зі сцени, після чого, за словами міністра внутрішніх справ, його відвезли в СІЗО. 15 травня Дніпровський суд Києва обрав запобіжний захід пранкеру у вигляді особистого зобов'язання.