"Я не буду возити їх "на шару": водій львівської маршрутки зачинив двері перед бійцем АТО

Дорогою до Львова водій маршрутки зупинився у Калинові - забрати пасажирів. Коли вже всі зайшли, до автобуса підбігав військовий.

Очевидці кажуть, що військовослужбовець був за десять метрів від маршрутки, коли водій зачинив двері й рушив. "Зі словами "Я не буду возити їх "на шару", повідомляють очевидці інциденту, шофер поїхав далі, незважаючи на прохання пасажирів, передає Експрес.

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У Львівській ОДА одразу ж взялися розслідувати інцидент - пообіцяли перевірити всі факти і запевнили, що буде вжито належних заходів до цього водія.

"Згiдно із Законом України "Про автомобiльний транспорт", за безпiдставну вiдмову в пiльговому перевезенні пасажира перевізникові загрожує штраф - 170 гривень, а водієві - 130 гривень. Також можливе звільнення", - наголосив Роман Кокотайло, заступник директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку ЛОДА.

Раніше у столиці водій на маршруті №587 відмовився безкоштовно везти учасника АТО.