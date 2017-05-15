СБУ викрила провокацію спецслужб РФ в Рівному під гаслом боротьби з "бурштиновою мафією"

Служба безпеки України викрила спробу російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в Рівному під гаслом боротьби з «бурштиновою мафією». Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Києві.

«Незважаючи на адекватну реакцію правоохоронних органів, закордонні куратори лідера (радикальної організації) "Наждак" Миколи Дульського не припинили спроб реалізувати власні протиправні наміри. Спецслужби РФ проводять щільний моніторинг наших загальнодержавних та регіональних проблем, які потім використовуються як основа для проведення акцій, спрямованих на дестабілізацію обстановки», - заявив він.

За словами Грицака, наступною темою, якою вирішили «пограти» спецслужби РФ, стала «бурштинова тематика».

«10 травня за вказівкою Дульського зловмисники здійснили спробу зібрати масовку для блокування Рівненської обласної державної адміністрації під гаслом боротьби з «бурштиновою мафією». Для цього вони задіяли купу студентів рівненського ПТУ. Нами задокументований факт, що «Комітетом порятунку України», який очолює екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров, зокрема, через кур’єра Дульського було передано для організаторів цієї акції 4 тис. доларів. Крім того, за участь в цій акції студенти отримували по 200 грн на особу», - розповів голова СБУ.

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Грицак зазначив, що акцію було заблоковано до початку її проведення, оскільки СБУ про неї знала.

«Затримано одного місцевого жителя та двох приїжджих організаторів, вони були з Києва. Вони підтвердили, що організаторами є саме Микола Дульський та «Комітет порятунку України», - зауважив керівник спецслужби.

За його даними, в учасників акції було вилучено плакати провокаційного змісту та відеозаписи інструктажу учасників акцій щодо поведінки у випадку появи співробітників правоохоронних органів.

«У Рівному були намальовані плакати «Рівненська народна республіка», «Боротьба з бурштиновою мафією», на плакатах також був зображений двоголовий орел. Сьогодні вночі під час проведення слідчих дій були вилучені боєприпаси, автоматні ріжки, набиті набоями, зараз шукаємо зброю, самі ці автомати», - сказав Грицак.

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Він додав, що відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 110 ККУ – це посягання на територіальну цілісність та недоторканість України.