На Одещині хабарник-голова РДА вніс мільйон гривень застави і повернувся до роботи

Прокуратура Одеської області сьогодні, 18 травня, оскаржила рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Кілійської районної держадміністрації, підозрюваного у хабарництві, якого було відпущено з-під варти під заставу 1 млн грн і який знову приступив до роботи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

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«В четвер, 18 травня, прокуратура Одеської області оскаржила в апеляційному порядку рішення Приморського районного суду про обрання запобіжного заходу голові Кілійської райдержадміністрації», - сказали в прес-службі.

Зазначається, що суд обрав посадовій особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в 1 млн грн, яку було внесено. Разом з цим прокуратура у своєму клопотанні наполягала на встановленні суми застави в 5 млн грн.

«Наразі існує ризик використання посадовою особою наданої влади для перешкоджання кримінальному провадженню і здійснення незаконного впливу на свідків – працівників державного органу», - додали в прес-службі.

У відомстві також уточнили, що зараз прокуратура звернулася з клопотанням про усунення зазначеного чиновника з посади.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня співробітники прокуратури Одеської області спільно з поліцією викрили на хабарництві голову Кілійської РДА та його спільницю - головного спеціаліста.

Встановлено, що спеціаліст вимагала більш як 2 тис. доларів неправомірної вигоди від громадянина за поновлення договору оренди на земельну ділянку площею 2 га. Працівник державного органу повідомила, що всі дії і суму вона погодила з керівником РДА.

15 травня суд взяв під варту голову Кілійської РДА та його спільницю. Суд визначив підозрюваним розмір застави в 1 млн грн кожному.

17 травня керівника Кілійської районної держадміністрації, за якого внесли грошову заставу, було випущено з-під варти, а його спільниця залишилася в СІЗО.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.