На Одещині хабарник-голова РДА вніс мільйон гривень застави і повернувся до роботи
Прокуратура Одеської області ініціює відсторонення від посади голови Кілійської РДА, відпущеного під заставу.
Прокуратура Одеської області сьогодні, 18 травня, оскаржила рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Кілійської районної держадміністрації, підозрюваного у хабарництві, якого було відпущено з-під варти під заставу 1 млн грн і який знову приступив до роботи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.
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«В четвер, 18 травня, прокуратура Одеської області оскаржила в апеляційному порядку рішення Приморського районного суду про обрання запобіжного заходу голові Кілійської райдержадміністрації», - сказали в прес-службі.
Зазначається, що суд обрав посадовій особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в 1 млн грн, яку було внесено. Разом з цим прокуратура у своєму клопотанні наполягала на встановленні суми застави в 5 млн грн.
«Наразі існує ризик використання посадовою особою наданої влади для перешкоджання кримінальному провадженню і здійснення незаконного впливу на свідків – працівників державного органу», - додали в прес-службі.
У відомстві також уточнили, що зараз прокуратура звернулася з клопотанням про усунення зазначеного чиновника з посади.
Як повідомляв УНІАН, 12 травня співробітники прокуратури Одеської області спільно з поліцією викрили на хабарництві голову Кілійської РДА та його спільницю - головного спеціаліста.
Встановлено, що спеціаліст вимагала більш як 2 тис. доларів неправомірної вигоди від громадянина за поновлення договору оренди на земельну ділянку площею 2 га. Працівник державного органу повідомила, що всі дії і суму вона погодила з керівником РДА.
15 травня суд взяв під варту голову Кілійської РДА та його спільницю. Суд визначив підозрюваним розмір застави в 1 млн грн кожному.
17 травня керівника Кілійської районної держадміністрації, за якого внесли грошову заставу, було випущено з-під варти, а його спільниця залишилася в СІЗО.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.