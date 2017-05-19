У Празі відбулася акція солідарності з кримськими татарами

У Празі з нагоди Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу провели акцію солідарності з кримськими татарами.

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Кілька десятків представників української громади зібралися біля Меморіалу жертвам комунізму з портретами кримчан, які наразі перебувають у в’язницях через відкриті проти них російською владою кримінальні справи. Учасники заходу вимагали звільнити ув’язнених кримчан, передає Радіо Свобода.

Як зазначили організатори мітингу, серед їхніх вимог також негайне припинення переслідування кримських татар Росією та визнання іншими країнами депортації кримськотатарського народу геноцидом.

«Зі здобуттям Україною незалежності кримські татари почали повертатися до Криму. Україна робила все можливе, щоб вони знову здобули свій дім, – дім своїх предків, щоб їхні національні права поважали, щоб їхня культура процвітала, щоб їхня мова знову ожила. Все це було, поки кремлівський режим не вирішив окупувати Крим. На жаль, сьогодні ми є свідками другого геноциду кримських татар», – заявив у своїй промові посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

На материковій частині України, в анексованому Криму, а також у багатьох країнах світу сьогодні відбулись заходи, присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року.

18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тис. кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні ця депортація визнана геноцидом.