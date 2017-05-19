Британські вчені визнали Instagram найнебезпечнішою для здоров'я соцмережею

Соціальна мережа Instagram має найбільш згубний вплив на здоров'я молодих людей у порівнянні з іншими соціальними мережами.

Про це йдеться в доповіді благодійної організації The Royal Society for Public Health (RSPH, "Королівське товариство громадського здоров'я Великобританії") і входить у нього руху Young Health Movement (YHM , "Рух за здоров'я молоді"), передає "ТАСС".

RSPH і YHM провели опитування у період з 13 лютого по 8 травня 2017 року, в ньому взяли участь 1479 осіб віком від 14 до 24 років. Респондентам пропонувалося оцінити п'ять соціальних мереж - YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook і Twitter - за 14 параметрами. Зокрема, молоді люди мали відповісти на запитання, викликає та чи інша мережа депресію, самотність, тривогу або страх випасти з життя, чи стає причиною ненормованого сну і надмірної заклопотаності зовнішнім виглядом, дає можливість самовиражатися, знаходити однодумців і підтримувати стосунки з іншими людьми.

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На думку користувачів, найменшої шкоди здоров'ю завдає користування YouTube, за яким слідують Twitter і Facebook. Snapchat виявився другою найменш сприятливою для здоров'я молодих людей соціальною мережею після Instagram. Остання, на думку опитаних, найчастіше викликає у користувачів невдоволення своїм тілом, негативно впливає на сон і підвищує страх упустити важливі події та новини, які поширювались у цій соціальній мережі.

RSPH і YHM закликали соціальні мережі інформувати про негативний вплив їх надмірного користування, навчати безпечного користування соцмережами у школах, а також повідомляти користувачам, які можуть страждати від психічних захворювань, про можливість отримати професійну підтримку.

Нагадаємо, що нещодавно Instagram дозволив публікувати фото прямо з браузера.