Можна без додатка: Instagram дозволив публікувати фото прямо з браузера

Соціальна мережа Instagram оновила свою мобільну версію сайту. Так, публікувати фотографії тепер можна не тільки через додаток, але і через мобільний браузер.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Наголошується, що це допоможе користувачам, які не можуть або не хочуть використовувати офіційний додаток, робити знімки або публікувати вже наявні кадри.

При відкритті сайту instagram.com зі смартфона або планшета зареєстрований користувач може завантажити фотографію з галереї або зробити нове фото.

Разом з тим, фільтри в мобільній версії поки недоступні. Користувачі можуть обрізати знімок. Відсутня також можливість завантаження відеофайлів і відправки особистих повідомлень.

На думку експертів, оновлення дозволить сервісу зберегти перевагу в суперництві з основним конкурентом - Snapchat. Також нова мобільна версія може стати популярною у користувачів в країнах, що розвиваються, а також при проблемах з доступом в Інтернет.