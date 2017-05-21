Жебрівський обіцяє 30 млн грн місту на Донеччині, яке першим перекладе всі назви та вивіски українською
Жербрівський наголосив, що важливий стратегічний результат.
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський обіцяє надати 30 млн грн на розвиток інфраструктури будь-якому місту в області, яке першим серед інших перекладе всі назви та вивіски українською мовою.
Про це Жебрівський написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Хто б там що не говорив і як не трактував, а ми й далі будемо проводити стратегію на розширення і підтримку українськості Донеччини. 30 мільйонів гривень отримає на розвиток інфраструктури місто, яке першим повністю переведе усі інформаційні та рекламні вивіски на українську мову. У тому числі й таблички із назвами вулиць. Працюємо не заборонами, а стимулюванням. Але тут важливий стратегічний результат", - написав Жербрівський.