У Києві пройшла акція за національну толерантність "антипогромний концерт" (фоторепортаж)

Ввечері 24 травня у Києві пройшла акція за національну толерантність "антипогромний концерт" у зв'язку з подіями навколо ресторану ліванської і східної кухні "Linas Сafe" на Бесарабській площі.

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Також у акції брали участь деякі культурні діячі, зокрема, український музикант, кларнетист і керівник київського єврейського ансамблю Pushkin Klezmer Band Мітя Герасимов. Крім цього, гурт виступив перед учасниками акції.

На таку акцію громадські активісти вийшли через те, що кілька днів тому учасники одного з націоналістичних рухів блокували роботу цього закладу з вимогою його закрити, начебто через те, що персонал не говорить українською.