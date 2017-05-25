В Одесі затримали колишню суддю на хабарі

В Одесі правоохоронці затримали колишню суддю під час отримання хабара в розмірі 3 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 24 травня слідчі прокуратури спільно з співробітниками Управління СБУ в області задокументували факт отримання суддею у відставці Апеляційного суду Одеської області.

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Встановлено, що жінка вимагала від громадянина гроші за позитивний розгляд його апеляційної скарги, яку в цей день розглядав Апеляційний суд області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання) триває, зараз проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в області, правоохоронці встановили, що зловмисниця вимагала 5 тис. дол. від місцевого жителя за винесення позитивного судового рішення за апеляційною скаргою щодо неправомірного звільнення з роботи. Забезпечити необхідний результат вона обіцяла нібито через знайомства, які залишилися у зазначеному суді.

Оперативники спецслужби задокументували отримання колишньої суддею авансу в розмірі 2 тис. дол.

«Другу частину - 3 тис. дол. - мали передати перед подальшим етапом розгляду скарги. Співробітники СБ України затримали зловмисницю в одному з кафе поблизу будівлі суду під час отримання решти хабара», - розповіли в прес-службі.

Відзначається, що ведеться розслідування по ч. 1 ст. 369 (пропозиція дачі хабара) і ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України.