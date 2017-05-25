У Житомирі презентували низькополий тролейбус із пандусами

У Житомирі сьогодні біля Житомирської міськради вперше презентували тролейбус, оновлений та модифікований працівниками Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у дирекції комунального підприємства «ЖТТУ».

Як зазначається у повідомленні, оцінювали новий тролейбус керівники влади міста та депутати міської ради.

Реставрація тролейбусу силами працівників КП «ЖТТУ» зайняла близько 5 місяців. З міського бюджету на цей тролейбус було виділено 1 млн грн.

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У дирекції також додали, що при облаштуванні тролейбусу були виконані роботи з пониження його середнього майданчику, облаштування пандусу та внесення низки інших конструктивних змін. Невдовзі тролейбус курсуватиме вулицями міста.

Нагадаємо комунальне підприємство Житомирської міської ради «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" здійснює перевезення пасажирів електротранспортом.