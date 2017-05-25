У Житомирі презентували низькополий тролейбус із пандусами
При облаштуванні тролейбусу були виконані роботи з пониження його середнього майданчику.
У Житомирі сьогодні біля Житомирської міськради вперше презентували тролейбус, оновлений та модифікований працівниками Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у дирекції комунального підприємства «ЖТТУ».
Як зазначається у повідомленні, оцінювали новий тролейбус керівники влади міста та депутати міської ради.
Реставрація тролейбусу силами працівників КП «ЖТТУ» зайняла близько 5 місяців. З міського бюджету на цей тролейбус було виділено 1 млн грн.
Читайте такожЖитомирську область завтра відвідає перша леді Марина Порошенко
У дирекції також додали, що при облаштуванні тролейбусу були виконані роботи з пониження його середнього майданчику, облаштування пандусу та внесення низки інших конструктивних змін. Невдовзі тролейбус курсуватиме вулицями міста.
Нагадаємо комунальне підприємство Житомирської міської ради «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" здійснює перевезення пасажирів електротранспортом.