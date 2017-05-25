У Львові День Європи відсвяткували на бронетанковому заводі

У Львові сьогодні на бронетанковому заводі відбулося масштабне мистецьке дійство, присвячене Дню Європи під гаслом «Україна – Європейський щит!».

Як передає кореспондент УНІАН, під час заходу, на який було запрошено близько 500 гостей, відбулася презентація бойової техніки та військової атрибутики, яку поєднали із мистецькою частиною – виконанням європейської класичної та популярної музики у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом відомої української диригентки Оксани Линів та виступами відомих львівських артистів і колективів.

Увесь концерт супроводжувався світловими та мультимедійними ефектами й оригінальними образотворчими декораціями.

До участі у заході долучились представники дипломатичних, наукових та мистецьких кіл, учасники Революції гідності, бійці АТО і їх рідні, а також керівництво області і міста.

Читайте такожЗа терактом у Манчестері стоїть ціла мережа - поліція

Зі вступним словом до запрошених гостей звернувся посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. Дипломат зазначив: «Україна прийняла рішення йти до європейського майбутнього. Сьогодні хочу вас запевнити – на цьому шляху ви ніколи не будете на самоті. ЄС рішуче налаштований підтримувати Україну як у політичному, так і у фінансовому плані».

У свою чергу директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Христина Береговська відзначила, що «сьогодні ми беремо приклад із Європи, де мистецтво демонструють на нетрадиційних майданчиках, поєднуючи подекуди непоєднуване. Цей завод підтримує обороноздатність нашої держави, тут розробляють найсучаснішу бойову техніку. Таким масштабним заходом тут ми хочемо підкреслити і показати нашим поважним іноземним гостям, що мистецтво – це також потужна зброя. Зброя заради миру».

Демобілізований боєць АТО Орест Яцишин наголосив, що «символічно, що таке дійство відбувається саме на бронетанковому заводі, де реконструюють і відправляють на фронт потужну бойову техніку. А гасло заходу – «Україна – Європейський щит!» підтверджується не лише словами».

Також під час заходу відбувся показ модернізованих бойових машин українського виробництва.