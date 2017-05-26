Група Hurts повертається до України: британці анонсували два концерти восени

Популярний британський синті-поп-дует Hurts приїде в Україну з рядом визнаних хітів і новим альбомом Desire, реліз якого намічений на вересень 2017 року.

Читайте також"Постарілий і стильний": у новому кліпі Вакарчук заспівав про свою зірку на ім'я Сонце"(відео)

Романтики Тео Хатчкрафт і Адам Андерсон дадуть концерти в двох містах: 22 листопада на львівському велотреку СКА і 23 листопада в київському клубі Stereo Plaza. Продажі квитків стартують 2 червня.

В кінці квітня Hurts випустили кліп на пісню Beautiful Ones, яка стане частиною майбутньої платівки. Зйомки відео пройшли в Києві.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка Аріана Гранде скасувала свій тур по Європі через теракт на концерті в Манчестері.

УВАГА! На відео присутні сцени насильства