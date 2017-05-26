Експерти та правозахисники обговорюють питання захисту прав нацменшин i закордонних українців (наживо)

До участі запрошені: Віолета Москалу, доктор філософії, експерт з питань державного управління та міжнародного розвитку, голова Міжнародної Організації Глобал Юкрейн; Михайло Винницький, викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Українського католицького університету; Сергій Панасюк, кандидат юридичних наук, професор кафедри Вісконсинського Міжнародного Університету (США) в Україні, доцент кафедри Європейського університету (Київ, Україна); Михайло Петруняк, президент Україно-Іспанської Торгової палати, радник голови Івано-Франківської державної адміністрації з питань європейської інтеграції; Валентина Суботенко, юрист, експерт з питань громадянства, автор книги Науково-практичний коментар Закону України "Про Громадянство України"; Геннадій Друзенко, український правник, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики (2014 р. - 2015 р.); представники АПУ, парламентських політичних фракцій та народні депутати (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).