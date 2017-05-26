Останній дзвоник у Києві: випускники традиційно скупалися у фонтанах (фото, відео)

У цьому році навчальний рік в українських школах закінчився 26 травня. Випускники, які закінчили 11 клас, за негласною традицією після шкільної лінійки йдуть в центр міста і купаються у фонтанах.

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У столиці є кілька найбільш популярних місць, де можна побачити мокрих учнів. В першу чергу випускники йдуть на Майдан, Маріїнський парк, до Палацу Спорту.

Загалом, 190 тисяч випускників по всій Україні відсвяткували закінчення навчального року. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні розпочалася основна сесія ЗНО.