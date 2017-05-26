Останній дзвоник у Києві: випускники традиційно скупалися у фонтанах (фото, відео)
18:47, 26 травня 2017Суспільство
632 0
У цьому році навчальний рік в українських школах закінчився 26 травня.
У цьому році навчальний рік в українських школах закінчився 26 травня. Випускники, які закінчили 11 клас, за негласною традицією після шкільної лінійки йдуть в центр міста і купаються у фонтанах.
Читайте такожПочаток ЗНО: абітурієнтів на наявність шпаргалок перевіряли поліцейські з металошукачами (відео)
У столиці є кілька найбільш популярних місць, де можна побачити мокрих учнів. В першу чергу випускники йдуть на Майдан, Маріїнський парк, до Палацу Спорту.
Загалом, 190 тисяч випускників по всій Україні відсвяткували закінчення навчального року. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
190 тисяч випускників по всій Україні відсвяткували закінчення навчального року
Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні розпочалася основна сесія ЗНО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter