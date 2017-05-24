Вже третій суд в Одесі відмовився розглядати справу про трагедію 2 травня

Київський районний суд Одеси передав справу про масові заворушення 2 травня 2014 року до Апеляційного суду Одеської області для зміни підсудності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського райсуду, матеріали направлено до Апеляційного суду 23 травня.

У прес-службі пояснили, що цей райсуд фізично не може забезпечити розгляд матеріалів провадження у зв'язку з гострим браком суддів з відповідною «кримінальною» кваліфікацією. Відзначається, що зараз частина суддів перебуває у відпустці, двоє – на лікарняному, у декількох осіб завершився термін повноважень.

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«Тому ми не можемо сформувати колегію з трьох осіб і звернулися з проханням перенести розгляд справи до іншого суду», - пояснили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Апеляційний суд Одеської області переніс розгляд справи про масові заворушення 2 травня 2014 року до Малиновського райсуду міста в Київський райсуд Одеси. Таке рішення було прийнято у зв'язку з самовідводом, узятим 15 травня трьома суддями Малиновського районного суду, які задовольнили клопотання адвоката обвинуваченого Сергія Долженкова (відомий як «Капітан Какао») Ольги Балашової про відвід трьох суддів. Представник обвинувачення виступив проти заміни суддів, але це не було взято до уваги.

Свою заяву захист аргументував тим, що колегія суддів у складі Сергія Журика, Олександра Іщенка та Віктора Короя у квітні 2015 року повернула прокуратурі обвинувальний акт на доопрацювання, що було оскаржено в Апеляційному суді Одеської області. Останній частково задовольнив скаргу прокуратури. Потім матеріали провадження знову розглядалися тими ж суддями Малиновського райсуду, що, за твердженням адвоката, суперечить правовим нормам. Своє клопотання Балашова аргументувала відповідним листом Вищого спеціалізованого суду України, який було складено в січні 2017 року. Даний документ передбачає, зокрема, ситуації, схожі зі «справою 2 травня».

Як пояснив УНІАН представник прокуратури Одеської області, при формуванні нової колегії можуть виникнути проблеми, оскільки в судах некомплект суддів.

«Не виключено, що постане питання про зміну підсудності, що ще більше затягне процес», - сказав представник, пояснивши, що колегія мала складатися з трьох осіб плюс один запасний.

Він також додав, що прокуратура не має права оскаржити судовий вердикт про відвід, оскільки така процедура не передбачена.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

27 листопада 2014 року в Приморському районному суді Одеси почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня. Однак цей райсуд звернувся до апеляційної інстанції з проханням змінити підсудність через тиск зацікавленими сторонами, і матеріали було передано до Малиновського райсуду Одеси. Там розглядалися епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.