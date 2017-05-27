"Торт бажань" та "пробіг під каштанами": як кияни святкуватимуть День міста

В останні вихідні травня у Києві святкують День міста. У цьому році День Києва відзначають вже 35 раз.

Як передає «5 канал», вперше День Києва святкували в кінці травня 1982 року до 1500-річчя української столиці. Офіційно ж в останню неділю травня відзначати цей день було запропоновано в 1987 році.

Цього року програма заходів до Дня Києва нараховує 30 загальноміських культурно-освітніх, мистецьких і спортивних подій. Також заплановано 150 районних заходів. Епіцентром подій буде Софійська площа, на якій виступатимуть танцівники-аматори й професіонали.

Читайте такожВ Одесі за участю Порошенка відкрили Стамбульський парк

Після ходи, на сцені на Софійській площі урочисто відкриють свято. Головною подією святкування Дня Києва-2017 має стати день українського танцю та гала-концерт за участю українських зірок. Родзинкою програми на Софійській площі буде ексклюзивний арт-об'єкт – металевий "торт бажань" висотою 11 метрів.

На сьогодні запланована урочиста хода від парку Шевченка до Софійської площі. Також кияни спробують перевершити рекорд 2015 року, заспівавши гімн столиці "Як тебе не любити, Києве мій" хором. Святкуватимуть і на інших майданчиках столиці по обидва боки Дніпра.

Окрім того, до Дня Києва на території міста відбудеться також низка спортивних акцій: спортивно-благодійна акція "Пробіг під каштанами" (це буде вже 25 пробіг), євромарафон, велогонка і змагання із сімейних видів спорту.