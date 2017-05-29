У Києві 4 червня заборонять рух усіх видів транспорту за маршрутом забігу "Kyiv Color Run!"

У Києві 4 червня з 8:00 до 13:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту за маршрутом спортивно-масового заходу «Кольоровий забіг «Kyiv Color Run!».

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, рух заборонять за таким маршрутом: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного (до перехрестя з вулицею Ігорівською) – Контрактова площа – вулиця Костянтинівська – Контрактова площа.

На час проведення заходу буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, де триватиме забіг.

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Як повідомляв УНІАН, зареєструватись на участь у заході можна як у день пробігу, так і на сайті colorrun.com.ua. На сьогодні на участь у «Kyiv Color Run!» зареєструвалися понад 1200 осіб. Вартість реєстрації – 350 грн. Старт пробігу - 4 червня о 10:00 на Контрактовій площі.

Цієї неділі традиційно вже четвертий рік поспіль столичний клуб «KM Running club» та компанія «New Balance Україна»» проводять забіг під фарбами холі. Фарби холі – це кольоровий порошок, використовуваний для обсипання (чи обливання у розчиненому вигляді) учасників однойменного індуїстського фестивалю.