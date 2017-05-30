На Одещині затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом за контрабанду наркотиків

В Одеській області вчора, 29 травня, затримано іноземця, який розшукується Інтерполом за контрабанду наркотиків.

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, затримання відбулося в міжнародному пункті пропуску «Кучурган» на україно-молдавському кордоні.

«На в'їзд до України прибув громадянин Молдови. Під час проведення всіх необхідних процедур оформлення прикордонники встановили, що 39-річний громадянин сусідньої країни вже 4 роки перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу», - повідомили в управлінні.

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Як з'ясувалося, іноземця розшукували правоохоронні органи Молдови для притягнення його до кримінальної відповідальності за контрабанду наркотиків.

В управлінні уточнили, що затриманого передано співробітникам Національної поліції України. За даним фактом поінформовано Українське національне бюро Інтерполу в Києві.