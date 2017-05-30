Експерти обговорюють проблему відшкодування субсидій та пільг на оплату ЖК-послуг (наживо)

В УНІАН проходить прес-конференція на тему: «Протягом шести місяців держава не відшкодовує субсидії та пільги на оплату ЖК-послуг: коли буде погашений борг в понад 30 млрд. і чому система на грані колапсу?».

Учасники: Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України; Наталія Олійник, президент ГО «Всеукраїнська рада голів ОСББ»; Роман Бондарук, перший віце-президент ГО «Всеукраїнська рада голів ОСББ»; Ярослав Матвійчук, перший заступник Володимир-Волинського міського голови; Анатолій Бондаренко, Черкаський міський голова; міські голови з різних регіонів України; представники ОСББ з регіонів України.