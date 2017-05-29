У Житомирі стартувала обласна військово-патріотична гра "Джура", у якій беруть участь понад 200 юнаків

Сьогодні у Житомирі урочисто відкрили обласну дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), у якій беруть участь 28 команд з усієї Житомирщини – понад 220 учасників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Відкриття гри проходило сьогодні, 29 травня, у центрі міста на майдані Корольова.

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Привітав учасників заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута.

«Вітаю усіх учасників із початком змагань. Бажаю усім проявити свої найкращі якості, зарядитися енергією змагань, знайти нових друзів. Нехай переможе найсильніший!», - сказав він.

Гра відбуватиметься три дні і завершиться 31 травня на території лісового масиву села Зарічани Житомирського району.

Основна частина змагань складається зі стройової підготовки, гри «Відун», в якій перевіряють учасників на знання історії козацької доби. Також у програмі змагань – боротьба «Навхрест», де доля команди залежить від одного гравця.

Змагання вже розпочалися.