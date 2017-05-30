Офіційна делегація на чолі з губернатором Вінничини Валерієм Коровієм розпочала візит до США

До складу делегації увійшли: директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко, начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Руслан Осмоловський та керівники провідних підприємств та організацій Вінницької області.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Метою візиту є встановлення нових бізнес-контактів з американськими партнерами, перейняття кращого досвіду у сфері залучення інвестицій, розвитку малого та середнього бізнесу, створення сприятливого бізнес-клімату, виходу вітчизняної продукції на нові ринки та залучення іноземного капіталу.

В рамках програми робочого візиту члени делегації взяли участь в церемонії вшанування пам’яті жертвам українського Голодомору – Геноциду 1932 – 1933 років, де до Меморіалу поклали символічні сніпки пшениці. Пам’ятник, присвячений мільйонам українців, замордованих голодом у XX столітті, був відкритий 7 листопада 2015 року в центрі Вашингтона, неподалік Конгресу та споруджений за кошти української діаспори в США та приватних фондів.

Цього ж дня, в Посольстві України в США відбулась офіційна зустріч Надзвичайного та Повноважного Посла України в США Валерія Чалого з членами делегації Вінницької області, де вони мали можливість обговорити стан україно - американського співробітництва. Як результат, були досягнуті домовленості залучати вінницький бізнес до участі у виставках, ярмарках та інших заходах, які будуть проходити в США, з метою підвищення експортного потенціалу наших підприємств.

По її закінченню, в приміщенні Посольства відбулось відкриття фотовиставки Народного художника України Володимира Козюка «Ukraine will flourish» («Україна розквітне») за участю дипломатичного корпусу та української діаспори в США, де родзинкою стало спільне написання картини художником безпосередньо в Посольстві України в США за участю Надзвичайного та Повноважного Посла України в США Валерія Чалого, голови облдержадміністрації Валерія Коровія, директора Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Володимира Мережка та працівників Посольства.