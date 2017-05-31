"Ну ви й запалили!": у лідера "Океану Ельзи" на концерті згоріли джинси (фото)

14:09, 31 травня 2017
Суспільство
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"Океан Ельзи" виступив в Івано-Франківську.

Вакарчук виступив у Франківську / twitter.com/s_vakarchuk

Український музикант, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виступив в Івано-Франківську. Про це співак написав у своєму Twitter.

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"Франківськ! Ну ви й запалили! Джинси згоріли! Ледве сам врятувався!" - підписав фото згорілих джинсів співак.

На фото, зроблених під час концерту, Вакарчук у цілих джинсах. Подробиць інциденту співак не повідомляє.

"А якщо серйозно - історичний концерт, Франківськ! Ні більше, ні менше!" - додав пізніше музикант.

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Теги: #концерт Океану Ельзи#джинси Вакарчука