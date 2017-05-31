"Океан Ельзи" завітає на Донбас з безкоштовним концертом

Відомі музиканти приїдуть в Сєвєродонецьк на запрошення місцевих жителів, передає «Вчасно» з посиланням на організаторів.

«Вже традиційно для цього туру в кожній частині якого «ОЕ» проводять концерти на сході нашої країни, група відвідає Луганську область», - йдеться в повідомленні.

Жителі Луганщини почують у виконанні музикантів пісні з альбому «Без меж» і всім відомі хіти «океанів».

Концерт відбудеться 9 червня на стадіоні «Хімік». Початок о 20.00. Вхід вільний.

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Вперше безкоштовний концерт українські рокери дали в прифронтовому Маріуполі рік тому. Тоді місцеві жителі організували флешмоб «Маріуполь чекає на Океан». Через півроку група виступила з безкоштовним концертом у Краматорську.

Концерти "океанів" у прифронтових містах зібрали десятки тисяч місцевих жителів, які добиралися на виступ улюбленої групи зі всього Донбасу, включаючи окуповані території.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше "океани" зібрали стадіон і присвятили пісню жертвам теракту в Манчестері.