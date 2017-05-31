"Все погано": до 20-річчя "дружби на папері" українці і росіяни розповіли про відносини двох країн (відео)

31 травня виповнюється 20 років з дня підписання Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною.

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Ровесники договору з Москви і Києва розповіли BBC, що думають про відносини між їх країнами сьогодні.