"Все погано": до 20-річчя "дружби на папері" українці і росіяни розповіли про відносини двох країн (відео)
20:38, 31 травня 2017Суспільство
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Ця тема викликає бурхливу реакцію в обох країнах.
Ілюстрація / REUTERS
31 травня виповнюється 20 років з дня підписання Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною.
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Ровесники договору з Москви і Києва розповіли BBC, що думають про відносини між їх країнами сьогодні.
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