СБУ про обшуки в "Яндексі": знайшли багато цікавого, пов'язаного з Росією

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, під час обшуків в офісах Yandex в Україні "знайшли багато цікавого". Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsОne.

"На жаль, я не маю права розголошувати дані досудового слідства, оскільки цей обшук тільки закінчився, буквально пройшла доба. Але ми там знайшли багато чого цікавого, і повірте, це цікаве так чи інакше пов'язане з Росією", - зазначив Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня співробітники Служби безпеки України провели в Києві та Одесі санкціоновані обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії "Яндекс".

15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники» та ресурсів Yandex.

17 травня указ президента набрав чинності.