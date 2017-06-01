Завдяки безвізу: європейська програма стипендій Erasmus+ збільшить бюджет на навчання українських студентів

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган заявляє, що після запровадженню безвізового режиму з Україною візу ЄС зацікавлений залучати українську молодь на навчання за програмою Erasmus+. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

Читайте також"Безвіз для українців": в ЄС назвали мінімальну суму для перетину кордонуВін зазначив, що візова лібералізація принесла свої результати.

"Наступним кроком буде надання можливостей, особливо молодим людям, навчатися у Європі", - заявив Ган.

У цьому зв'язку він відзначив стипендіальні проекти за освітньою програмою Еразмус+.

"Ми збільшимо для цього бюджет", - додав єврокомісар.