Завдяки безвізу: європейська програма стипендій Erasmus+ збільшить бюджет на навчання українських студентів
Наступним кроком після введення безвізу в дію буде активніше залучення наших студентів до навчання в Європі.
Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган заявляє, що після запровадженню безвізового режиму з Україною візу ЄС зацікавлений залучати українську молодь на навчання за програмою Erasmus+. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.
Читайте також"Безвіз для українців": в ЄС назвали мінімальну суму для перетину кордонуВін зазначив, що візова лібералізація принесла свої результати.
"Наступним кроком буде надання можливостей, особливо молодим людям, навчатися у Європі", - заявив Ган.
У цьому зв'язку він відзначив стипендіальні проекти за освітньою програмою Еразмус+.
"Ми збільшимо для цього бюджет", - додав єврокомісар.