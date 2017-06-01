Завдяки безвізу: європейська програма стипендій Erasmus+ збільшить бюджет на навчання українських студентів

20:24, 01 червня 2017
Суспільство
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Наступним кроком після введення безвізу в дію буде активніше залучення наших студентів до навчання в Європі.  

Українських студентів залучатимуть до відомої стипендійноі програми Європи / ілюстрація: belive.ru

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган заявляє, що після запровадженню безвізового режиму з Україною візу ЄС зацікавлений залучати українську молодь на навчання за програмою Erasmus+. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

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"Наступним кроком буде надання можливостей, особливо молодим людям, навчатися у Європі", - заявив Ган.

У цьому зв'язку він відзначив стипендіальні проекти за освітньою програмою Еразмус+.

"Ми збільшимо для цього бюджет", - додав єврокомісар.

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Теги: #безвіз в Україні#стипендії Erasmus+ Україна